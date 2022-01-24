Депп возвращается в кинематограф после скандального развода

Голливудский актер Джонни Деппа вновь возвращается на экраны после того, как его карьера была разрушена громким разводом с актрисой Эмбер Херд в конце 2016 года. Он сыграет роль французского короля Людовика XV. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на Variety.

Однако название проекта и сюжет пока неизвестны. Рассекречено только то, что это будет историческая драма от французского режиссера и актрисы Майвенн, которая исполнит роль любовницы-фаворитки короля Жанны дю Барри.

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Съемки, которые будут проходить в разных местах Парижа, в частности в Версальском дворце, запланированы на три месяца.

Напомним, экс-супруга обвинила Деппа в систематическом насилии и домогательствах после 15 месяцев брака. Херд добилась запрета на приближение к ней Джонни ближе, чем на 100 метров. Сторона защиты Деппа назвала обвинения «чушью». Также актера поддержали бывшие возлюбленные. Позже об их разводе сняли фильм.