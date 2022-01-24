Билл Мюррей внезапно подключился к уличному концерту: видео

Голливудский актер Билл Мюррей устроил импровизированный концерт в нью-йоркском Вашингтон Сквер-парке. 71-летний артист исполнил хиты из мюзикла «Вестсайдская история» и прочел несколько стихов, уточняет «Культуромания» со ссылкой на Page Six.

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Вместе с Мюрреем перед горожанами выступили виолончелист Ян Фоглер, скрипачка Мира Ванг и пианистка Ванесса Перес. Среди зрителей концерта оказались журналистка Кэрол Радзивилл, писатель и бывший детектив Эдвард Конлон.

