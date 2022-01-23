Организаторы «Евровидения» в Турине утвердили логотип и слоган конкурса

Организационный комитет песенного конкурса «Евровидение», который в 2022 году будет проходить в Италии, официально представил логотип и слоган шоу. Соответствующие фото обнародованы на странице «Евровидения» в Instagram.

Новый слоган конкурса звучит так: «The Sound of Beauty» (Звук красоты).

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«Дамы и господа, представляем «красивый» слоган и тематическое оформление Евровидения 2022 года», — говорится в подписи к снимкам.

При этом на официальном сайте конкурса указано, что «одним из самых ожидаемых аспектов любого конкурса песни Евровидение является визуальная идентичность и ее связь с городом-организатором».