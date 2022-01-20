На Агсуинском перевале и на дороге Шамахы-Исмаиллы столкнулись около 10 автомобилей: фото

На дорогах на территориях Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов произошло несколько ДТП.

Из-за обильного снегопада, а также тумана и гололедицы около 10 транспортных средств съехали с дороги, столкнулись друг с другом, перевернулись и врезались в деревья, передает АПА.

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Десятки автомобилей остались на дороге, поскольку не могут двигаться, а водители и пассажиры ждут, пока дороги будут очищены. В результате столкновения автомобилей марки Нива и Mercedes Vita на территории города Шамахы пострадали два человека. Они доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу. Несмотря на то, что в настоящее время ведутся работы по очистке дорог от снега, снегопад продолжается, движение транспортных средств затруднено.