В Азербайджане пройдут клинические испытания вакцины TURKOVAC

Ожидается, что в ближайшее время в Азербайджане пройдут испытания турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
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Министр сообщил, что в настоящее время вакцина проходит третью фазу клинических испытаний в Турции.
«Азербайджан также подписал соглашение и планирует в ближайшее время начать клинические испытания этой вакцины», — сказал Мусаев.