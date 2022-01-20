Завтра в Баку ожидается мокрый снег

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами пройдут дожди, мокрый снег. Усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным южным. Температура воздуха ночью составит около 0°, днем-4-6° тепла. Ночью в Баку будет около 0°, днем-4-6° тепла.

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Атмосферное давление повысится с 763 мм ртутного столба до 768 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем-60-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение дня 21 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром 21 числа местами ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 3-7° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорных района ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.