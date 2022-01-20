Теймур Мусаев: 40 процентов заразившихся коронавирусом — это заболевшие омикрон-штаммом

«Пока нет нужды в введении ограничений. 40 процентов заразившихся коронавирусом за последние 4 недели — это заболевшие омикрон-штаммом».

Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

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Он отметил, что омикрон-штамм коронавируса уже широко распространен в Азербайджане: «В отличие от других штаммов,скорость его распространения намного выше. Цифры в связи с этим растут. Поэтому каждый должен соблюдать масочный режим и дистанцию».