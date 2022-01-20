Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям

Максимальная скорость на всех полосах движения столичных автомагистралей — проспект Гейдара Алиева — аэропорт — Бильгя и Зыхский круг — аэропорт снижена на 20 км/ч в связи с дождливой погодой.

Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

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«Мы рекомендуем участникам движения быть осторожными в связи с прогнозируемыми сегодня погодными условиями. Для безопасности движения водители должны соблюдать скоростной режим и учитывать метрологические факторы. Пешеходы обязательно должны пользоваться пешеходными переходами», — говорится в обращении.

Также БТА рекомендовало пассажирам соблюдать осторожность на автобусных остановках, не сходить и не садиться в автобусы вне остановок, соблюдать те же правила на территории транспортных обменных центров.