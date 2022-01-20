Посольство Казахстана выразило соболезнования азербайджанскому народу

Посольство Казахстана в Азербайджане поделилось публикацией в связи годовщиной трагедии 20 января.

На странице посольства в Facebook дипломатический корпус выражает соболезнования азербайджанскому народу.

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«По случаю Национального дня траура — 32-й годовщины трагедии 20 января посольство Казахстана выражает искренние соболезнования братскому народу Азербайджана и чтит память граждан страны, погибших за независимость, свободу и справедливость», — отмечается в сообщении.