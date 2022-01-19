Рамиз Мехтиев отметил нездоровую обстановку и интриги в Институте истории

Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев прокомментировал освещение в СМИ орфографического словаря, изданного Институтом языкознания, и ряд неприятных инцидентов в Институте истории.

На заседании Президиума НАНА академик заявил, что царящая в Институте истории нездоровая рабочая обстановка является результатом бессмысленных интриг, доставшихся в наследство от предыдущего руководителя института.

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«Я обеспокоен углублением слухов в институте, анонимными письмами некоторых сотрудников о своих коллегах и нерешительностью руководства института перед лицом всего этого. Как главу НАНА меня не удовлетворяют разъяснения, данные лицами, ответственными за издание орфографического словаря. Жду от них более серьезных и разумных объяснений», — сказал Р.Мехтиев, слова которого приводит «Репорт».