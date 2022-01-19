В столичном детсаду подрались женщины

Министерство внутренних дел Азербайджана взяло под контроль конфликт между родительницей и воспитательницей детского сада, сообщили в отделе по связям с общественностью министерства внутренних дел в среду.

Накануне в социальных сетях были распространены кадры драки между женщинами. Оказалось, что инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения 16 января на территории детского сада номер 3, расположенного в Хатаинском районе Баку. Одна из родительниц, узнав, что ее ребенок был побит одной из работающих там воспитательниц, решила учинить самосуд над обидчицей.

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В полиции отметили, что проведено разбирательство по факту. Материалы дела направлены на рассмотрение 34-го Отделения полиции Хатаинского района.

Сотрудница дошкольного воспитательного учреждения Нагиева была приглашена в отделение для дачи показаний.

После того, как вторая сторона даст показания полиции о причинах драки, будет назначена экспертиза. Факту будет предоставлена юридическая оценка.

Также известно, что воспитательница была отстранена от работы в детском саду.

