Ему ампутировали ногу: ANAMA — о минном происшествии в Геранбое

18 января 2022 года житель села Тапгарагоюнлу Геранбойского района Вугар Магсуд оглу Мамедов (1996 г.р.) получил ранение в результате подрыва на мине при передвижении в направлении считающейся опасной зоной линии соприкосновения.

В результате взрыва противопехотной мины В.Мамедову ампутировали левую ногу ниже колена, сообщили АПА в ANAMA.

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Отмечается, что агентство регулярно проводит просветительскую работу в Геранбойском и других пострадавших от войны районах в связи с угрозой мин и взрывчатых веществ: «В селах создаются общественные группы по борьбе с минной опасностью во избежание возможных несчастных случаев. Главная цель деятельности общественных групп – предоставлять сельским жителям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью и частным предпринимательством информацию об опасных зонах и угрозе, которую могут представлять НРБ, а также координировать свою деятельность со структурами исполнительной власти районов, обеспечивать поступление последней информации в ANAMA.

Обращаясь к гражданам, ANAMA еще раз призывает их воздержаться от несанкционированных поездок на опасные территории, не прикасаться к неизвестным подозрительным предметам».