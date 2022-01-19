Вернувшийся из армии два дня назад житель Исмаиллы скончался от отравления угарным газом

В Исмаиллинском районе молодой человек скончался от отравления угарным газом.

Инцидент произошел сегодня в селе Мудруса. Житель села Гусейнов Сулейман Фаиг оглу (2002 года рождения) отравился угарным газом в ванной комнате, передает АПА.

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Родители Гусейнова доставили его в Исмаиллинскую центральную районную больницу, где он скончался.

Отметим, Сулейман Гусейнов 2 дня назад уволился в запас из армии, 24 января ему должно было исполниться 20 лет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов района находятся на месте происшествия. По факту в прокуратуре Исмаиллинского района проводится расследование.