При Агентстве Азербайджана по разминированию создаются новые опергруппы

Материально-техническая база Агентства Азербайджана по разминированию постоянно расширяется и совершенствуется. На работу в агентство принимаются дополнительные сотрудники, проводятся тренинги и создаются новые оперативные группы.

Об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию Самир Поладов, информирует Trend.

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По его словам, агентство использует новые технологии в операциях по разминированию.

«В этом направлении регулярно принимаются меры. В ходе операций по разминированию территорий применяются новые технологии. Кроме того, закупаются самые современные механические машины для разминирования, минные детекторы, другое оборудование. Наши бригады оснащены этим оборудованием. Кроме того, нанимаются дополнительные сотрудники, проводятся тренинги и создаются новые оперативные группы. Тренинги проводятся в соответствии с международными стандартами», — сказал Поладов.