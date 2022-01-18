В Азербайджане, интегрированном в глобальную экономику, тоже наблюдается рост цен на товары, которые в основном импортируются в страну.

Об этом было сказано на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном вопросам продовольственной безопасности, роста цен и предстоящей работе.

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Было отмечено, что удельный вес продовольственных товаров был высоким в формировании инфляции и составил примерно 60% от общей инфляции. Наш импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия составил 2,1 млрд. долларов, то есть 18% от общего импорта. В 2021 году активизировались внешние факторы инфляции, и внешняя продовольственная инфляция оказала сильное влияние на Азербайджан.