В Азербайджане 7529 человек освобождены, ограничен срок наказания 1728 человек

До сегодняшнего дня Пенитенциарная служба и Служба исполнения и пробации при Министерстве юстиции применили акт об амнистии в связи с исполнением принятого Милли Меджлисом от 5 ноября 2021 года постановления «Об объявлении амнистии в связи с 8 Ноября — Днем Победы» в отношении 9263 лиц.

Об этом сообщила начальник управления по правам человека и общественным связям Министерства юстиции Айнур Сабитова.

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А.Сабитова отметила, что Пенитенциарная служба применила акт об амнистии к 4022 гражданам, а Служба исполнения и пробации — к 5235. В результате применения акта об амнистии 7529 человек были освобождены от различных наказаний, ограничен срок наказания 1728 человек.