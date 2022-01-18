Азербайджан усилит реализацию мер против инфляции, заявил Асадов

«Оперативная и комплексная антиинфляционная программа может позволить контролировать факторы инфляции в краткосрочный период».

Об этом было сказано на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном вопросам продовольственной безопасности, роста цен и предстоящей работе.

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Соответствующим госучреждениям поручено представить в ближайшее время представить правительству свои предложения по Плану мероприятий «Об усилении антиинфляционных мер».