СГБ — о боевиках, воюющих за пределами страны

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия Службы государственной безопасности (СГБ) в отношении лиц, причастных к деятельности в рядах незаконных вооруженных формирований за пределами страны.

Информацию об этом распространил отдел по связям с общественностью СГБ.

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Отмечается, что в результате проведенных СГБ расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики — Гусейнов Сеймур Алиш оглу (1976 года рождения) и Новрузбеков Эльхан Аменулла оглу (1970 года рождения) покинули страну и прибыли сначала в город Тегеран (Исламская Республика Иран), а оттуда нелегальным путем перешли на территорию других иностранных государств c целью вступления в ряды незаконных вооруженных формирований, и примкнув к преступным отрядам, принимали в их составе участие в боевых учениях и вооруженных конфликтах.

В ходе следствия выяснилось, что С.Гусейнов входил в состав не предусмотренных законодательством незаконных вооруженных формирований, возглавляемых неким человеком по прозвищу «Абузар», а Э.Новрузбеков входил в состав формирований, возглавляемых Гасымовым Вусалом Газанфаровичем.

По уголовному делу, расследуемому в СГБ, оба лица были признаны виновными по статье 12.1, 279.1 (Участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и привлечены к ответственности.

Следствие продолжается.

