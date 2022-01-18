Министр Керимов сетует на двойные стандарты при отправке миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории

«Мы сталкиваемся с двойными стандартами в вопросе отправки технической миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории».

Об этом сказал министр культуры Анар Керимов на заседании коллегии Министерства культуры.

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Он отметил, что мы продолжаем сотрудничество с ЮНЕСКО в плане признания нашего культурного наследия.

Министр добавил, что в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО разработаны новые пилотные проекты и особо подчеркнул заслуги Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии связей с организацией.