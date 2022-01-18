Ереван «схитрил» и предоставил Баку устаревшие минные карты

На предоставленных Арменией картах указаны только минные поля, созданные на бывшей линии соприкосновения, установленные в целях обороны, заявил на брифинге заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов.

По его словам, Армения не указала в них минные поля, созданные за пределами бывшей линии соприкосновения.

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«Минная проблема, плотное минирование имелись именно на бывшей линии соприкосновения, а Шуша и Агдам расположены очень далеко от бывшей линии соприкосновения», – отметил он.