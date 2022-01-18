Ведутся переговоры по выполнению регулярных авиарейсов в Физулинский международный аэропорт.

Об этом сказал во вторник заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов на брифинге, посвященном открытию регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории, сообщает Trend.

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«На сегодняшний день регулярные авиарейсы в этот аэропорт не выполняются. После того как Физулинский международный аэропорт начнет принимать регулярные авиарейсы, будет обеспечена координация движения автобусов в соответствии с расписанием авиарейсов», — сказал Хумматов.

Отметим, что с 24 января будут запущены регулярные междугородние автобусные маршруты по направлениям Баку-Шуша, Баку-Агдам, Ахмедбейли-Шуша, Физулинский международный аэропорт-Шуша, Барда-Агдам. По каждому маршруту уже совершены тестовые рейсы, определены классы автобусов, которые будут эксплуатироваться. Рейсы будут организованы по маршруту Ахмедбейли-Шуша четыре раза в неделю, по другим направлениям — дважды в неделю.