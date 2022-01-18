Поехать в Карабах на автобусе можно будет раз в год

Гражданам, в том числе имеющим право льготного проезда, будет разрешено посещать освобожденные районы Азербайджана только один раз в год.

Об этом заявил во вторник начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев на брифинге, посвященном открытию регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории.

Пассажирам предоставляется страхование от несчастных случаев. Вместе с тем, отдельные группы лиц – герои второй Карабахской войны, национальные герои, члены семей погибших воинов и инвалиды войны смогут раз в год получить бесплатные билеты по этим направлениям.

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Кроме того, как заявил заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана Эльданиз Мамедов, поехать на освобожденные территории смогут только граждане Азербайджана.