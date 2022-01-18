Объявлены цены на автобусные билеты в Карабах

Государственная автомобильная служба объявила цены на билеты на освобожденные территории: Баку-Шуша-Баку составляет 10,4 манатов; Баку-Агдам-Баку – 9,4 манатов; Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли – 7 манатов; Барда-Агдам-Барда – 5 манатов.

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Обнародовано расписание движения регулярных пассажирских маршрутных автобусов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Уже проведены тестовые поездки по каждому маршруту, определены классы автобусов. Рейсы по маршруту Ахмедбейли-Шуша будут осуществляться 4 раза в неделю, по другим направлениям — 2 раза неделю. Автобусный рейс по маршруту Международный аэропорт Физули-Шуша будет выполняться в соответствии с расписанием авиарейсов.

В ближайшие дни начнется онлайн-продажа билетов. Граждане могут приобрести билеты онлайн на портале «Yolumuz Qarabağa».

Пассажиры должны заранее забронировать билеты туда и обратно.