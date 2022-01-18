Для желающих поехать в Карабах на автобусе открыт портал yolumuzqarabaga.az

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана пассажирские автобусы будут передвигаться в сопровождении полиции.

В связи с этим ANAMA были организованы тренинги для водителей, передает АПА.

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Для пассажиров в автобусах будет организована демонстрация видеоинструкции.

Автобусы будут следовать по установленному маршруту. Желающие отправиться в путешествие по освобожденным территориям смогут приобрести билеты в электронном формате. С этой целью создан портал «yolumuzqarabaga.az». Работа в данном направлении поручена Центру развития электронного правительства.

Отметим, в базе данных будет автоматически отражаться информация о наличии у пассажира специального разрешения на въезд в эти районы, а также о вакцинации пассажиров от COVID-19.

Напомним, открытие первых регулярных автобусных рейсов в освобожденные районы ожидается с 24 января. На втором этапе будут созданы условия для выполнения автобусных рейсов в Шушу и Агдам.

Планируемые маршрутные линии: Баку-Шуша-Баку, Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли, Баку-Агдам-Баку и Барда-Агдам-Барда.