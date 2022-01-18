Лишенный депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов подал апелляцию

Лишенный депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов подал апелляционную жалобу на решение суда.

Апелляционная жалоба была подана 14 января в Сумгайытский апелляционный суд, передает АПА.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Отметим, согласно приговору Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Э.Салимов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, он не может занимать должность в течение 2 лет и 6 месяцев.

Напомним, в Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01:00 депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. Уголовное дело было направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.