Азербайджан объявил гражданку Болгарии в международный розыск

Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск гражданку Болгарии, обвиняемую в совершении киберпреступлений.

Информация об этом размещена на сайте Интерпола, передает АПА.

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Сообщается, что 33-летняя Ниязи Севиндж обвиняется в неоднократном незаконном присвоении цифровых данных и киберпреступлениях.

Соответствующее обращение направлено в Интерпол.

Суды Азербайджана объявили Н. Севиндж в международный розыск.