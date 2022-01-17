Сабина Алиева ознакомилась с условиями содержания брошенных детей из шамахинского села

С момента распространения в социальных сетях и средствах массовой информации о детях, находящихся в социально опасном состоянии и без присмотра в селе Чайлы-2 Шамахинского района, уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджанской Республики Сабина Алиева взяла под личный контроль данный вопрос.

Пятеро несовершеннолетних, проживающих в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, сегодня размещены в приют и социально-реабилитационное учреждение для лиц из уязвимых групп населения Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты.

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Сабина Алиева встретилась с указанными детьми в учреждении и ознакомилась с условиями их содержания, состоянием здоровья, психологическим состоянием, а также ситуацию с защитой их прав на образование и другие вопросы.



В ходе встречи омбудсмен отметила, что вопрос с обеспечением прав детей, в том числе вопрос о регистрации их рождения, будет оставаться на контроле.