Оставленных без присмотра детей поместили в учреждение Агентства соцуслуг

Принято решение поместить в социально-реабилитационное учреждение для лиц из уязвимых групп населения Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения пятерых несовершеннолетних детей из села Чайлы-2 Шамахинского района, о которых распространилась информация о том, что они столкнулись с насилием в семье.

Несовершеннолетние уже доставлены в учреждение Агентства социальных услуг, отмечает АПА.

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Дети пройдут реабилитационный процесс в специальном отделе по жертвам домашнего насилия с участием профессиональных специалистов агентства. В ходе процесса будут приняты соответствующие меры для их благополучия в соответствии с результатами реабилитации детей.



