Кабмин повысил оклады ряда работников образования

Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении схемы и размеров ежемесячных должностных окладов работников, занимающихся управленческой, образовательной и учебной деятельностью в государственных учреждениях профессионального образования, где проведена диагностическая оценка их знаний и умений».

Согласно решению, месячный должностной оклад директоров государственных учреждений профессионального образования, в которых проводилась диагностическая оценка преподавателей, повышен с 660 до 792 манатов, заместителей директоров, главных бухгалтеров — с 595 до 714 манатов и заведующих учебной частью-с 530 до 636 манатов.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Увеличены ежемесячные должностные оклады учителей, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, где проводилась диагностическая оценка их знаний и умений. В связи с этим в новой редакции утверждена «Схема ежемесячных должностных окладов учителей, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, где проведена диагностическая оценка их знаний и умений».