8 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 263 пациента признаны излечившимся от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 8 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 626085 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 608777 человек благополучно прошли лечение, 8529 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числится 8779 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране был проведен 6010761 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4261 — за минувшие сутки.