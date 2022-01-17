Хайп в соцсетях: реальная помощь или тренд?

Нашумевшая в выходные тема о пятерых маленьких детях из села Икинджи Чайлы Шамахинского района, оставленных халатной матерью, стала трендом в социальных сетях. Позже выяснится, что женщина уехала на свадьбу в соседний район, и поручила присматривать за ними 13-летней дочери. Так же она обещала выцарапать глаза всем тем, кто «вскрыл нарыв ее проблем» и растиражировал фотографии оставленных детей.

Невозможно остаться равнодушными, глядя на этих чумазых, печальных (и наверняка голодных) малышей, напуганных отсутствием матери. Если бы не соседи, кто знает, были бы живы эти дети вообще.

Но давайте рассмотрим: почему сложилась столь плачевная ситуация? Неужели все эти события происходили в течение одного или нескольких дней? Дети, у которых в метриках в графе ОТЕЦ написано страшное слово НЕИЗВЕСТЕН, неустроенность матери, нужда, в конце концов? Неужели этого не видели местные управленцы? Ведь в стране существуют специальные комиссии при районном ИВ, попечительские советы, кроме того, в правоохранительных органах не могли не знать о том, что происходит в этой семье.

Но как только дело о детях попало в социальные сети, стали всплывать интересные подробности. Так, Председатель общественного объединения «Дети Азербайджана» Кямаля Агазаде в интервью одному из отечественных изданий заявила, что дети не впервые остались в таком состоянии, и что жители села неоднократно обращались в соответствующие органы по поводу детей, но – увы, это не принесло никакого результата. Кроме того, сама Кямаля Агазаде еще прошлым летом обратилась в ИВ Шамахинского района и Госкомитет по делам семьи, женщин и детей пот этому же вопросу, туда же ею были направлены соответствующие документы по поводу этой неблагополучной семьи. Но никаких мер принято не было.

По словам К. Агазаде, мать этих детей вела беспорядочный образ жизни, меняла сексуальных партнеров. Кроме того, соседи говорили о том, что в этом доме употребляют наркотики, во дворе дома, где проживали эти дети, обычно валялось много использованных шприцев. То есть, дети подвергались не только опасности быть избитыми или изнасилованными, они могли в любой момент напороться на шприц, которым кололся человек, больной гепатитом или СПИДом.

Сейчас дети находятся в приюте и учреждении социальной реабилитации Агентства по оказанию соцуслуг при МТСЗН. Они пройдут процесс реабилитации в специальном отделении для жертв домашнего насилия, в ходе процесса будет принято решение о принятии соответствующих мер для их благополучия в соответствии с результатом реабилитации детей.

Вот она, сила социальных сетей! А потому очень уместно подискутировать на эту серьезную тему. Но при этом снять розовые очки.

Социальные сети – двигатель прогресса, закона и справедливости?

Давно известно, что глас народа – глас Божий. Так говорят древние трактаты, в том числе, эта фраза записана и в самой первой Конституции США. Что бы ни имелось ввиду, что бы эта фраза под собой не подразумевала – глас народа имеет силу по любому, даже если перекочевал из реала в виртуал.

С появлением социальных сетей в нашей жизни стало намного легче выражать свое мнение, и – что главное – стало гораздо легче достучаться до закона, абстрагированного в большинстве случаев донельзя. И если раньше нужно было писать заявления, выстаивать очереди, ждать справедливости долгие месяцы, сейчас процедура упростилась: к примеру, бьет муж? Записала видео, показала следы побоев, рассказала свою историю. Журналисты подхватили, растиражировали в СМИ – и всё! То же самое касается любых социальных тем: некачественные продукты, ситуации на дорогах, проблемы в школе и на работе – стоит выложить отснятый материал, и все решается со скоростью света. Правда, некоторые факты придется еще доказать, но главное – твое дело уже рассматривается, на него обратили внимание.

Конечно же, существует ответственность на законодательном уровне о даче и распространении ложной информации, кроме того, существуют еще и правила этики, которым мы все должны четко следовать. Особенно, если дело касается детей. А в последнее время СМИ просто кишат новостями о насилии, совершенном в отношении детей: то в школе педагоги рукоприкладством занимаются, то в детском садике воспитатели руки распускают. Темы, довольно часто схожие по сюжету, появляются на форумах и в соцсетях, а затем перекочевывают – в СМИ, и начинается быстрое разбирательство. А так – кто знает, когда бы «соизволили снизойти». Сегодня даже поговорка есть «Не можешь найти справедливость? Обратись к соцсетям». И люди обращаются, правда, не всегда соблюдая принятые законом нормы.

Сегодня утром было опубликовано обращение Общественного совета при Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей. Комитет обратился к представителям средств массовой информации и пользователям социальных сетей, в котором выражалась обеспокоенность по поводу нарушения правил этики в отношении детей, ставших жертвами насилия, при огласке случаев насилия в отношении детей, в том числе из-за того, что при распространении кадров с детьми, ставшими жертвами насилия, не используются фильтры, закрывающие лицо ребенка (baby face filter).

Госкомитет призывает проявлять такт и этические нормы по отношению к детям, ставшим жертвами насилия, воздерживаться от распространения их персональных данных, а также призывает соответствующие органы проводить регулярные мониторинги в учебных заведениях, в том числе детских садах, детских домах, школах-интернатах и др., и информировать общественность о выявленных негативных случаях.

Согласно мнению правозащитника Эльдара Зейналова, социальные сети действительно ускоряют процесс рассмотрения дел. Но есть множество подводных камней, заставляющих усомниться в достоверности той или иной информации, вызывающей шквал комментариев и бурю негодования. Ведь она может оказаться не более чем фейком или фальсификацией, созданной в попытке отомстить.

-В реале добиваться справедливости – хоть ты 10000 раз прав – по любому очень долго и тягомотно. Свидетели исчезают, как черти при виде ладана. И нормального, объективного расследования – подай ты хоть 50 жалоб, не получается. А если дело еще и передают в суд, то масштабно тут комментировать смысла нет, потому что суды наши пока еще нормально не заработали. Поэтому чиновники — директриса, работодатель, и все те, кто нарушает права граждан, чувствуют себя практически неуязвимыми. Безнаказанность влияет на поведение нарушителей намного сильнее, чем строгость наказания. Воры, шарившие в карманах зевак вокруг виселицы, именно на безнаказанность и рассчитывали. Пока был хайп вокруг одного висельника, другие воришки делали свое дело.

Далее, многие граждане думают, что засеяв видеоролик и выставив его в соцсети, обеспечивают себе тем самым «железобетонное доказательство». Однако, давайте не забывать, что у этой медали тоже две стороны: нарушители тоже учатся. Они уже знают, что такое фотошоп, фото- и видеомонтаж, взлом аккаунта, плавающий ай-пи, и используют всю эту информацию в качестве контраргумента.

Кроме того, пользователи соцсетей очень разнообразны. Есть психопаты, социофобы, есть тролли, и все они стараются получить наибольшее (для себя) удовольствие от хайпов, и в первую очередь — от собственных. Защитой им является анонимность. Скрываются под ником, устраивают раздвоение и растроение виртуальной личности. Сами себе постят, сами отвечают. Одним словом, это не самая оптимальная площадка для серьезной дискуссии, и по любому, информацию, особенно серьезного характера, размещаемую в соцсетях, следует тщательно проверять, потому что многие, пользуясь анонимностью, а с учетом современных технологий еще и неуязвимостью – могут размещать порочащую информацию о ком либо с целью банальной мести.

Далее, существует такой момент, как социальный заказ, то есть, определенные люди вбрасывают в сеть ту или иную тему, которую нужно разнести в пух и прах.

К примеру, ветераны (и лже-«ветераны») сегодня в тренде. На них реагируют, их проблемам сочувствуют. Помните случай с Эллиной, выбросившейся из окна школы из-за буллинга? В результате поднятого хайпа некоторое время тема отношений школьников и педагогов была в фокусе, а потом снова заглохла. А тем не менее, интересных тем много. Но рассматривают только те, где реально есть хайп. Например, вопрос о новом законе о СМИ никакого хайпа не вызвал, хотя там было о чем поговорить. Брошенные дети и Миралямов, хлопнувший секретаршу по заду, привлекли куда больше внимания. Запомните, никого не интересует собака, кусающая человека. А вот человек, кусающий собаку — это сенсация. Это и есть основной закон хайпа.

Я могу навскидку перечислить десятки тем, которые никогда не вызовут хайпа в соцсетях, хотя и куда более важны.

Другое дело, что есть публикации в соцсетях, которые следует рассматривать не как кляузы или попытку создать хайп, а под углом свободы слова, мнения, выражения. Нужно уметь отличать зерна от плевел и жемчуг от навоза. Иначе очень легко превратить диффамационное законодательство в дубинку для инакомыслящих и кляп для затыкания ртов. Но это уже совсем другая тема.

Яна Мадатова