В Баку в течение дня 2 автобуса попали в ДТП

На улице Шейха Шамиля в Баку произошло ДТП с участием регулярного автобуса №77.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве (БТА), пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В момент аварии в нем не было пассажиров, никто не пострадал.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Другое ДТП произошло на Бинагадинском шоссе. Столкнулись регулярные автобусы №№ 133 и 165, в результате аварии пострадал один человек.

В БТА проводится расследование по обоим фактам.