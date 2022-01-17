Готовится План мероприятий в связи с «Годом Шуши»

Будет подготовлен План мероприятий в связи с «Годом Шуши».

Это отражено в указе премьер-министра Али Асадова «Об объявлении 2022 года «Годом Шуши» в Азербайджанской Республике», подписанном в целях обеспечения исполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики № 3096 от 5 января 2022 года.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Согласно распоряжению, Министерство культуры по согласованию с Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством иностранных дел, Министерством экологии и природных ресурсов, Государственным агентством по туризму, Национальной Академией Наук Азербайджана, Управлением государственного заповедника города Шуша и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в процессе исполнения, в течение двадцати дней должно представить в Кабинет Министров предложения по плану мероприятий, связанных с «Годом Шуши».