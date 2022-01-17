ANAMA обратилось к гражданам в связи с минной угрозой

Агентство Азербайджанской Республики (ANAMA) по разминированию обратилось к гражданам в связи с минной угрозой.

В обращении говорится:

«Будем соблюдать правила – поддержим создание безопасной среды! Мины – замаскированы. Не входите на опасные территории. Заминированные территории – смертельные ловушки. Не приближайтесь, не проникайте. Неразорвавшиеся боеприпасы смертоносны. Подумайте о своих семьях и близких. Следуйте предупреждениям на указателях, возвращайтесь домой живыми!».

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