Украинские компании готовы участвовать в восстановлении и реконструкции Карабаха

Украинские строительные и другие компании готовы участвовать в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины, сопредседатель межправительственной комиссии с Азербайджаном Ирина Верещук, передает АЗЕРТАДЖ.

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«Я вижу большой потенциал для сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. У Азербайджана масса дел, связанных с реинтеграцией возвращенных территорий. Украина уже имеет важный опыт реинтеграционной работы и может поделиться им с азербайджанской стороной. Здесь и работа с вынужденными переселенцами, и разминирование и др.», — подчеркнула И.Верещук.