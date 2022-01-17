Сколько газелей и туров в Азербайджане?

Специалисты оценили популяцию газелей и восточнокавказского тура в Азербайджане. Об этом сообщила представительница Службы охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.

В подсчете животных во всех регионах страны приняли участие специалисты Института зоологии при Национальной академии наук Азербайджана, Службы охраны биоразнообразия Минэкологии и Всемирного фонда дикой природы.

«В результате проведенного исследования в Ширванском, Аггёльском, Абшеронском национальных парках, Ширванском, Корчайском государственных природных заповедниках, Бандованском, Гахском государственных природных заказниках и прилегающих территориях стало известно, что численность популяции газелей в этих районах составила около 7413 особей», — отметила Самедова.

Что касается популяции восточнокавказских туров, то на территории Шахдагского национального парка, Загатальского и Илисуйского государственных заповедников, а также Загатальского, Гахского государственных заказников и Бабадагского лесного хозяйства экологи насчитали примерно 6563 особи.