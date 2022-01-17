Главный архитектор Азербайджана: Если президент снова вспомнит об этом вопросе, то обязательно накажет

«Генплан Баку уже готов, прошли и общественные слушания по нему. Сейчас он находится на этапе утверждения в Кабмине. В настоящее время готовится Генплан Гянджи, и мы по возможности встречаемся с группой авторов, ведем обсуждения». Об этом в интервью АПА сказал председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

По его словам, прежний Генплан соответствовал требованиям советского периода, так как дома строились государством: «Но сейчас рыночная экономика, сегодня строят в основном предприниматели, они делают это за свой счет и у них есть права. Генеральный план, в первую очередь, должен быть концептуальным. Последний Генеральный план достаточно концептуален. Самое главное, что новая транспортная схема Баку — это, можно сказать, половина Генплана».

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Отвечая на вопрос «На встрече с президентом Ильхамом Алиевым вы озвучили идею создания в Баку нового района. Ведется ли работа в этом направлении?», Э.Гасымзаде ответил: «Господину президенту очень понравилась эта идея, он поделился своим мнением по этому вопросу в заключительной речи, дал поручения. Через несколько дней мне позвонили с просьбой предоставить документ об определении границ Центрального района, и я его предоставил. Президент дважды напомнил об этом вопросе и дал свои поручения. Но из-за пандемии, войны работа приостановилась. Сегодня говорят, что приоритетным является вопрос восстановления Карабаха, в первую очередь решим его. Мне кажется, дело не только в этом, здесь есть определенные интересы. Представьте, что если будет создан новый район, то у них будут отобраны самые ценные, самые дорогие территории из четырех районов. Думаю, что здесь имеется сильное сопротивление. Но я знаю, что если однажды президент снова вспомнит об этом вопросе, он накажет, обязательно накажет».