В Сальяне открыли стелу в память о шехиде Отечественной войны Бахрузе Гусейнове

В Сальянском районе в память о шехиде Отечественной войны установлена стела.

Cтела установлена в селе Йолюстю в день рождения погибшего в ходе 44-дневной Отечественной войны шехида-танкиста Бахруза Гусейнова, передает Report.

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В церемонии открытия приняли участие родные шехида, представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Выступавшие на церемонии рассказали о коротком, но славном и героическом жизненном пути Бахруза Гусейнова.

Бахруз Явер оглу Гусейнов родился 17 января 1994 года в селе Биринджи Варлы Сальянского района. Затем вместе с семьей переехал в селе Йолюстю. Б.Гусейнов окончил Азербайджанский технический университет.

Активно участвовал в апрельских боях 2016 года на Тертерском направлении. Ушел добровольцем на Отечественную войну. 19 октября 2020 года погиб в боях за освобождение высот вокруг села Дюдюкчу Ходжавендского района.

Награжден посмертно медалями «За Родину», «За освобождение Физули», «Отважный боец» и «За освобождение Ходжавенда».