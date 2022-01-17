Завтра в Баку усилится ветер

18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-западный ветер, который в течение дня усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, Температура воздуха ночью составит 0-1° тепла, днем — 4-6° тепла, в Баку ночью — 0-1° тепла, днем — 4-6° тепла.

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Атмосферное давление снизится с 765 мм ртутного столба до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Будет дуть западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, в горах ночью — 10-15° мороза, днем — 0-5° мороза, в высокогорных районах ночью — 15-20° мороза, днем — 0-5° мороза.