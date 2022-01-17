В терминалах E-Manat устранена проблема пополнения баланса газовых смарт-карт

Проблема, связанная с пополнением баланса смарт-карт ПО «Азеригаз» для газовых счетчиков марки Zenner, устранена.

Об этом сказала Trend специалист по маркетингу компании E-Manat Айша Гасанова.

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16 января 2022 года было обновлено программное обеспечение терминалов E-Manat, и граждане не могли пополнить баланс этих смарт-карт.

«Эта проблема наблюдалась с утра 16 января. К концу вчерашнего дня наши специалисты устранили проблему, возникшую в платежных терминалах. Теперь граждане могут оплатить услуги ПО «Азеригаз» посредством платежных терминалов E-Manat», — сказала она.