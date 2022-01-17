ГДП — о ситуации на дорогах в связи со снежной погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) сообщило о ситуации на дорогах в связи со снежными погодными условиями.

«Начиная с 19:00 16 января, сотрудники 2-го батальона полка ДПС Главного управления Государственной дорожной полиции МВД совместно с сотрудниками Губинского,Шабранского и Хачмазского дорожно-эксплуатационных управлений с использованием специальной техники продолжают работы по очистке от снега и посыпке солью проезжих частей на 0-48 км дороги Гяндоб-Ялама и на 130-204,7 км дороги Баку-Губа-Дагестанская граница. В результате работы в усиленном режиме на этих территориях не было дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

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