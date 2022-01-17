С 24 января в освобожденные районы Азербайджана открываются автобусные маршруты

С 24 января ожидается открытие первых регулярных автобусных маршрутов в Шушу и Агдам.

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Откроются следующие маршрутные линии: Баку — Шуша — Баку, Ахмедбейли — Шуша — Ахмедбейли, Баку — Агдам — Баку и Барда – Агдам — Барда, передает «Репорт».

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Для обеспечения системности, очередности в пасажироперевозке, строгого соблюдения квот, формирования соответствующей базы данных предусматривается онлайн-продажа билетов по маршрутным линиям.