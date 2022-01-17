Прокурор запросил для экс-руководителя сети магазинов «İdeal» 8 лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу бывшего владельца сети магазинов «İdeal» Ильгара Исмаилова.

На процессе под председательством судьи Али Мамедова выступил государственный обвинитель, передает АПА.

Прокурор в ходе своего выступления потребовал для Ильгара Исмаилова 8 лет лишения свободы, отметив, что все обвинения, предъявленные И.Исмаилову, были доказаны в ходе судебного расследования.

Адвокаты попросили время для выступления защиты.

Отметим, И.Исмаилов обвиняется в превышении должностных полномочий и присвоении денежных средств на сумму около 680 тыс. манатов в 2011-2017 годах. Он не может занимать должности в госучреждениях 3 года, принадлежащее ему имущество подлежит конфискации.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса, решением Бинагадинского районного суда в отношении И.Исмаилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.