Началась подготовка к очередной годовщине трагедии 20 Января

На Аллее шехидов проводится подготовка к очередной годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти Баку, в связи с очередной годовщиной трагедии 20 Января учреждения ИВ города Баку проводят на Аллее шехидов текущие работы по ремонту и благоустройству, обновлен газон, посажены новые цветы и кустарники, покрашены осветительные столбы, вымыты фотографии и вся территория, проведены профилактические работы в обоих факелах аллеи.

На территории аллеи составлены специальные композиции из гвоздик, к этой работе привлечены опытные специалисты, ландшафтные дизайнеры.

Подготовительные работы планируется завершить до 19 января.