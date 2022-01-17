В Хырдалане обнаружен артиллерийский и минометные снаряды

На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в массиве Гушчулуг в городе Хырдалан, Абшеронский район.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.

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После того, как люди, находившиеся на территории вместе с сотрудниками правоохранительных органов, отошли на безопасное расстояние и на время был ограничен доступ посторонних лиц, пиротехники установили, что это 122-мм артиллерийский снаряд ОФ-56, один 82-мм минометный снаряд ОФ-832 и один 122-мм снаряд БК-м, пригодный для боевого применения.

Снаряды были изъяты пиротехниками из района для обезвреживания и утилизированы.

Других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.