Оставшиеся без присмотра пятеро детей из Шамахы будут помещены в социально-реабилитационное учреждение

«Поступила информация о нахождении в бедственном состоянии 5 детей в селе Икинджи Чайлы Шамахинского района. После того, как было установлено, что дети стали жертвами домашнего насилия, было принято решение о размещении их в приюте и учреждении социальной реабилитации Агентства по оказанию соцуслуг при МТСЗН».

Как сообщает АПА, об этом сообщил глава пресс-службы Агентства Мурад Гашимов. По его словам, они пройдут процесс реабилитации в специальном отделении для жертв домашнего насилия. В ходе процесса будет принято решение о принятии соответствующих мер для их благополучия в соответствии с результатом реабилитации детей.

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