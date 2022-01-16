Единственным опекуном бедствующих детей в селе Икинджи Чайлы является их мать

Исполнительная власть Шамахинского района распространила информацию о детях, оказавшихся в бедственном положении в селе Икинджи Чайлы этого района.

Как говорится в сообщении ИВ Шамахинского района, в ходе встречи представителей исполнительной власти района с гражданами в селе Икинджи Чайлы в 2019 году было установлено, что социальное положение этой семьи тяжелое и единственным опекуном детей является мать.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

По инициативе ИВ района в 2019 году мать детей Гюльнара Джавадова была обеспечена работой в ООО «DOST İş Mərkəzi». Единственным требованием от нее в обмен на зарплату было заботиться о детях: «Однако, несмотря на неоднократные предупреждения, она плохо заботилась о своих детях. В том же году государство построило для них новый частный дом, чтобы улучшить их жилищные условия. Детям неоднократно оказывалась необходимая помощь со стороны сотрудников районной исполнительной власти и соответствующих органов, но их мать мешала этим учреждениям заботиться о них, и каждый раз проявляла агрессию. На этот раз с помощью сотрудников полиции мы вывели детей из дома и взяли их под контроль. Для них были созданы хорошие условия, они были обеспечены теплой одеждой и питанием, прошли медицинское обследование. Будут предприняты все необходимые юридические шаги для того, чтобы дети оставались в государственных учреждениях на постоянной основе».

Также было отмечено, что Гюльнара Джавадова не является коронавирусной больной, часто уходит из дома и оставляет детей без присмотра.



