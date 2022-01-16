В Баку предотвратили попытку суицида

В Насиминском районе Баку один человек залез на подоконник квартиры на восьмом этаже многоэтажного дома и продемонстрировал намерение покончить жизнь самоубийством.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия незамедлительно были вызваны спасатели Службы спасения особого риска МЧС. В результате психологических бесед с гражданином он отказался от намерения покончить жизнь самоубийством.

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