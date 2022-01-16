В Джалилабадском районе у Мамедова изъяли охотничье ружье

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как говорится в сообщении Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Джалилабадского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается С.Мамедов. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки «İJ».

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Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, был составлен административный протокол и отправлен на рассмотрение в Джалилабадский районный суд.