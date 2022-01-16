11 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 808 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 369 пациентов признаны излечившимся от COVID-19.





За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 11 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 625 726 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 608 514 человек благополучно прошли лечение, 8521 пациент скончался.

В активной фазе заболевания числится 8691 человек, зараженный COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 6 006 500 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9340 — за минувшие сутки.